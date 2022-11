Incendio avvolge e distrugge un’autocisterna sulla “Basentana”

Un vasto incendio, ha distrutto completamente, ieri, sulla “Basentana” un’autocisterna. Il rogo si è verificato nella galleria compresa tra le uscite di Campomaggiore e Tricarico, in direzione Potenza. Celere l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza che hanno inizialmente tentato di domare il rogo.

Incendio sulla Basentana, distrutta autocisterna: il caso

Il fumo intenso e le fiamme frontali hanno reso difficile le operazioni di spegnimento. Solo chiudendo l’arteria, anche nel senso opposto di marcia, i caschi rossi sono riusciti ad entrare dall’altra parte della galleria. Il conducente dell’autocisterna, ha notato le fiamme e tentato di spegnerle.

Le lingue di fuoco erano già alte e pericolose per cui è scappato via. Due vetture che si trovavano nella galleria al momento del rogo sono riuscite ad effettuare retromarcia e gli occupanti si sono messi in salvo scappando fuori la galleria.

Per domare le fiamme è intervenuta una autopompa ed una autobotte con sette unità, successivamente è sopraggiunta anche una squadra proveniente dal Comando di Matera.

La galleria è stata chiusa perché inagibile. Sul posto presenti anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Anas e 118 con la squadra Mike1.

I disagi

Intanto, già dalle prime ore di questa mattina, Anas ha provveduto all’attivazione del doppio senso di circolazione in corrispondenza della canna, in direzione di Metaponto, della galleria ‘Carvotto’ a Calciano, in provincia di Matera. Permane invece la chiusura della canna del tunnel in direzione di Potenza, poiché la rimozione del pezzo pesante dovrà essere effettuata da una ditta specializzata.