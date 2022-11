Camera di Commercio di Salerno, contributi per la digitalizzazione alle imprese salernitane

La nuova edizione del Bando Pid della Camera di Commercio di Salerno, prevede contributi alle micro, piccole e medie imprese salernitane per le iniziative di digitalizzazione rivolte al tessuto produttivo.

Il Bando è, principalmente, rivolto a tutte le imprese iscritte all’Ente Camerale salernitano e in regola con i contributi camerali, con un focus specifico nel settore del Turismo come alberghi, villaggi turistici e tour operator.

Le finalità

Saranno gli ambiti tecnologici quelli che subiranno maggiori innovazioni, l’obiettivo è finanziare la realizzazione di progetti che riguardino, ad esempio, la robotica avanzata e collaborativa, stampa 3D, internet, cyber security, analytics, intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali.

Il commento

«Si piò partecipare in formula singola e associata– ha precisato la Dott.ssa Maria Antonietta Aquino, responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti provinciale di Salerno– in forma singola, è necessario un piano di investimento minimo di 20mila euro, ottenendo un contributo di 10mila euro, comunque non superiore a 50mila euro di investimento».

Le risorse stanziate, ammontano a 700mila euro; di cui 300mila per il settore turismo e 400mila per Punto Impresa Digitale. Le richieste di voucher devono essere trasmesse, esclusivamente, attraverso lo sportello on line «Contributi alle imprese» dal 28 novembre e fino al 28 dicembre 2022.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail vallodidiano@impresealcentro.it oppure chiamare il numero 0975527277 o visitare il sito www.impresealcentro.it