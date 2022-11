Non buttare i residui di sapone. Ecco 5 incredibili modi per riciclare le saponette

Cos’hanno in comune le saponette, la plastica e la carta? il riciclo! ecco i modi più originali per riciclare i tuoi residui di sapone

Il sapone è un prodotto che viene utilizzato in molti modi diversi, dalla pulizia del corpo alla lavastoviglie. Una volta che il sapone è stato utilizzato, tuttavia, rimane solo un residuo. Questo può sembrare un rifiuto, ma in realtà è possibile riciclare i residui di sapone in molti modi creativi.

Le saponette possono essere triturate e utilizzate come base per fare nuove saponette o come additivo per detergenti liquidi. E poi hai mai pensato di abbinare sapone e scarpe di pelle?

Il riciclaggio dei residui di sapone può essere un ottimo modo per ridurre i rifiuti e creare nuovi prodotti utili.

1. Utilizza i tuoi residui di sapone per lucidare le scarpe

Un modo per riciclare i residui delle saponette è quello di utilizzarli per lucidare le scarpe. Questo è particolarmente utile per le scarpe in pelle che possono beneficiare della lucentezza extra fornita dal sapone. Per fare questo, basta triturare il sapone in polvere e usarlo come un normale lucido per scarpe. In questo modo, non solo si riduce lo spreco di sapone, ma si ottiene anche un prodotto di pulizia efficace per le proprie scarpe.

2. Ricicla il sapone in vasetti di fiori profumati

Un altro modo per riciclare il sapone è quello di utilizzarlo per creare dei vasetti profumati per i fiori. Per fare questo, basta mettere una o due saponette in un vaso e aggiungere dell’acqua. Lascia che le saponette si dissolvano completamente e poi aggiungere i fiori. L’acqua profumata dalle saponette darà un piacevole profumo ai fiori.

3. Usa le tue saponette per pulire la cucina

Le saponette possono essere utilizzate anche per pulire la cucina. Per fare questo, basta prendere una saponetta e passarla sui mobili e sulle superfici della cucina. L’acqua saponata rimuoverà lo sporco e lascerà una piacevole fragranza. Ecco a te un altro modo per riciclare il sapone.

4. Utilizza le tue saponette per lucidare le pentole in alluminio

Le saponette possono essere utilizzate anche per lucidare le pentole in alluminio. Per fare questo, basta prendere una saponetta e passarla sulla superficie della pentola.

5. Riciclare il sapone unendo le saponette

Perché buttare o riciclare le saponette per garantirgli un nuovo scopo? Puoi sciogliere il sapore dopo averlo ridotto a scagliette in bagnomaria, quindi aggiungere un po’ di acqua calda e mescolare. Versate il composto ottenuto in degli stampini. Prima, però, cospargete l’interno di borotalco.

A questo punto lasciate raffreddare e solidificare il sapone negli stampini per almeno 1 settimana. Quando sarà duro potete tirarlo fuori.