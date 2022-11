Maltempo e disagi nel Vallo di Diano: albero cade in strada a Sala Consilina. A Sassano chiusa la Sp11

Preoccupa la situazione maltempo nel Vallo di Diano. Si monitora in particolare il fiume Tanagro. Le abbondanti piogge hanno fatto salire considerevolmente il livello del fiume Tanagro. Così il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha deciso di chiudere in via precauzionale la SP 11nel tratto Ponte Cappuccini – incrocio Strada Canneto.

Maltempo nel Vallo di Diano: a Sassano strada chiusa

“Ci è stato comunicato il passaggio della massima piena per le ore 17, ma, visto il protrarsi delle avverse condizioni climatiche che hanno originato lo stato di allerta e ritenuto necessario fronteggiare con urgenza un possibile rischio di esondazione, abbiamo deciso di chiudere quel tratto di strada. – si legge nell’ordinanza – Nel frattempo restiamo vigili in merito alla tenuta strutturale del ponte”.

A partire da oggi, quindi, e fino a nuovo provvedimento, la SP11 sul tratto Ponte Cappuccini incrocio Strada Canneto resta chiusa al traffico veicolare.

Da tempo le autorità locali chiedono interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione del fiume Tanagro, ma inutilmente.

I disagi a Sala Consilina

Dramma sfiorato questa mattina a Sala Consilina. Un grosso albero è caduto in via dei Fieghi, abbattuto dal vento. Fortunatamente non c’erano auto in transito quando l’albero è finito sulla strada.