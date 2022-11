Maltempo, blackout in due comuni del Cilento. Esonda il Mingardo

Continua a determinare problemi la forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Cilento e in particolare le forti raffiche di vento. Da questa mattina i comuni di Alfano e Rofrano sono senza corrente a causa di un guasto sulla linea principale.

Maltempo in Cilento: blackout ad Alfano e Rofrano

I comuni hanno informato che gli operatori Enel che hanno avviato i lavori di sistemazione della linea.

«Purtroppo la situazione è piuttosto delicata e gli operai stanno provvedendo a fare vari bypass per consentire a tutti di avere la luce. L’intervento potrebbe richiedere qualche ora e si spera sia risolutivo», fa sapere il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo.

«Sono in continuo contatto con i Dirigenti dell’Enel per fare in modo di risolvere il problema, che purtroppo non è di competenza comunale e che sta affliggendo anche altri comuni», conclude.

La situazione del fiume Mingardo

Intanto disagi si registrano anche a Palinuro. Il fiume Mingardo ha aumentato notevolmente la sua portata arrivando ad esondare nei pressi della foce. Sul posto i volontari dei gruppi di Protezione Civile Menaica e Lucano. Allertato anche il personale del comune di Centola. In zona sono presenti diverse strutture turistiche che rischiano di essere raggiunte dall’acqua. Il maltempo nel Cilento continua ad arrecare danni. L’allerta meteo è stato prorogato fino a domani.