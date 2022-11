Il tuo gatto è davvero felice? 6 indizi per scoprirlo

Hai un micio in casa? Ti sei mai chiesto se è davvero contento e soddisfatto? Ci sono alcuni comportamenti che ci aiutano a capire se un gatto è felice. Questi animali sono molto individualisti e ognuno ha la propria personalità, esattamente come noi umani. Per questo hanno anche modi diversi di mostrare felicità e appagamento.

I graziosi gattini esprimono i loro sentimenti attraverso il linguaggio del corpo e i miagolii. Prosegui nella lettura, perché ti diremo i segni e le espressioni di un gatto felice.

Il tuo gatto è felice? Osserva gli indizi vocali

I gattini di tutte le età possono essere molto loquaci, specialmente quando sono di buon umore. Quindi, se il tuo gatto fa lunghe “chiacchierate” con te e i suoi miagolii sono acuti, allora c’è la possibilità che tu abbia un gatto felice in casa. Anche le fusa il più delle volte, un’indicazione della felicità del gatto.

Postura rilassata?

Il tuo gatto dorme con le zampe nascoste sotto? Sono rilassate, fredde e morbide, tutte rannicchiate come una ciambella? Ebbene, quando i gatti sono di buon umore e non si sentono stressati o minacciati tendono a rilassarsi e a farsi piccoli e ancora più adorabili.

Ecco l’espressione di un gatto felice

I mici sono creature altamente espressive. Noterai che i loro occhi e le loro orecchie sembrano diversi a seconda di come si sentono. Se noti che i loro occhi sono improvvisamente dilatati, significa che il tuo gatto è felice. Allo stesso modo, quando questi animali non sono felici i loro occhi sono rivolti in avanti, ma si inclinano leggermente all’indietro.

Un sonnellino in compagnia

I felini adorano i loro sonnellini, questo è certo. Ma quando dormono con altri gattini o, meglio ancora, ti scelgono come compagno di letto, allora saprai che sono veramente contenti.

Vogliono giocare

Quando i gatti sono felici, vorranno giocare con altri animali domestici e umani di cui si fidano e amano.

Voglia di mangiare

I gattini felici sono quelli con un buon appetito. Sia che vogliano dolcetti o chiedano cibo strofinandosi intorno alle tue gambe e miagolando, segnalando che è ora di cena, se il tuo micio ha un sano appetito significa che è felice.

Nel caso in cui tu abbia ancora bisogno di qualche altra idea per rendere felice il tuo gatto, continua a leggerci.

Per favore facci sapere se provi una di queste tattiche, o forse hai un altro modo per rendere felice il tuo gatto? Condividili con noi le tue impressioni. Non vediamo l’ora di sentirti!