A Camerota si pensa già all’estate: amministrazione incontra operatori turistici

Comune di Camerota al lavoro per programmare l’estate 2023. Si è tenuto ieri, 21 novembre, un incontro tra l’amministrazione comunale e gli operatori turistici e del settore commerciale. Obiettivo: quello di programmare la prossima stagione estiva.

Presenti, insieme al sindaco Mario Scarpitta, l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Teresa Esposito e il consigliere delegato al Commercio Francesco Saturno.

«E’ il primo di una serie di incontri che abbiamo deciso di programmare per avvicinarci alla prossima estate risolvendo le criticità e rafforzando le tante cose che già funzionano qui a Camerota – ha detto Scarpitta -. Confrontarsi con gli attori della filiera è molto importante ed è l’ennesimo segnale di apertura che questa amministrazione offre».

Parola agli altri membri dell’amministrazione

«Indicheremo delle linee guida attraverso la Carta del Turismo, un regolamento per il turismo ed il commercio rivolto agli operatori e agli ospiti – aggiunge l’assessore Esposito -. Non c’è da spaventarsi, vogliamo solo aumentare l’ordine e il decoro del territorio comunale e avere come obiettivo sempre di più un turismo di qualità. Se tutti rispettano le regole, turisticamente, potremmo arrivare a traguardi inimmaginabili».

«Siamo estremamente soddisfatti dell’incontro con i commercianti ed operatori turistici del comune di Camerota. Il commercio a mio avviso è la vera anima di Camerota, dai bar ai ristoranti ai negozi di abbigliamento – ha detto Saturno -. Il commercio può inserirsi in due modi nel Paesaggio di Camerota: usurpando spazi e bellezza oppure armonizzarsi con il territorio e arricchire il paesaggio. A nostro avviso la seconda è la strada da perseguire».