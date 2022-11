Fibra ottica, a Controne arriva internet veloce

A Controne i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica, da parte di Open Fiber, sono terminati. Lo ha fatto sapere l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Ettore Poti, informando i cittadini che anche i problemi emersi durante l’installazione sono stati risolti.

Fibra ottica a Controne: le novità

Adesso gli abitanti del borgo cilentano potranno attivare il servizio Fibra FTTH, ossia la connessione a banda ultra larga in cui il collegamento dalla centrale di trasmissione fino al modem dell’utente finale è realizzato per intero in fibra ottica, con notevoli vantaggi per la velocità di navigazione.

Le opere

La fibra ottica, i cui lavori a Controne iniziarono nella primavera del 2021, permetterà ai cittadini di usufruire di un accesso alla rete internet alla stessa velocità delle grandi aree metropolitane.

La fibra permetterà di raggiungere velocità di trasmissione dati pari a 1 Gigabit al secondo. Ridotti anche i tempi di latenza (ovvero il ritardo nella trasmissione delle informazioni dalla sorgente al destinatario) a pochi millisecondi.

Insomma la fibra ottica diventa la soluzione ideale per chi ha bisogno di una connessione internet veloce. Non solo. A differenza del rame le prestazioni sono ottimali in qualsiasi condizione poiché mentre i cavi di rame risentono di usura, lunga distanza e condizioni atmosferiche, i cavi in fibra mantengono performance costanti nel tempo.