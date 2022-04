Gioi: arriva la fibra ottica

GIOI. «Da una settimana sono stati avviati i lavori di scavo e posizionamento della fibra ottica su illuminazione pubblica che dovrebbero concludersi per il mese di Giugno 2022». Lo annunciano da palazzo di città.

Il progetto è curato Open Fiber, la società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite.

«Gli edifici pubblici saranno tutti collegati già in questa fase. I privati potranno fare richiesta al proprio operatore – spiegano dall’Ente – Questi lavori rappresentano un importante contributo allo sviluppo del nostro Comune e consentiranno di creare nuove opportunità di lavoro nonché di offrire un migliore servizio a chi già utilizza internet per studio e per la propria professione».

Tutte le abitazioni potranno usufruire del servizio, anche quelle site in strade non segnate sulle planimetrie.