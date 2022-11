Ancora ladri in azione nel Vallo Di Diano: ecco dove hanno agito

Ancora furti nel Vallo di Diano, i ladri entrano in un’abitazione a Trinità di Sala Consilina. Non si arresta l’ondata di furti nel Vallo di Diano seppure le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su tutto il territorio.

Questa volta i ladri sono entrati in un’abitazione nella frazione di Trinità a Sala Consilina. I malviventi, dopo essersi introdotti da un balcone all’interno della casa, sono riusciti a portare via diversi oggetti preziosi per poi fuggire via con il bottino.

I proprietari dell’abitazione si sono accorti di quanto accaduto al loro rientrano. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Paura e preoccupazione nel Vallo di Diano: l’appello anche dalla sindaca di Monte San Giacomo

Solo qualche giorno fa, la sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto ha inviato un documento al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, nel quale espone tutta la sua preoccupazione in merito a quanto sta avvenendo nel Vallo di Diano. «I numerosi episodi di furti e rapine che hanno colpito, recentemente, le comunità del Vallo di Diano- fa sapere la sindaca Angela D’Alto- hanno generato un clima di tensione e paura in un territorio, come il nostro, che presenta caratteristiche ben diverse dalle più complesse realtà metropolitane.

Oltre alle soluzioni di medio termine, occorre agire subito. È per questo che Le chiedo di convocare quanto prima un tavolo istituzionale, per concorrere tutti insieme ad arginare questo fenomeno e a restituire alle nostre comunità la serenità di cui hanno diritto».