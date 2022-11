Emergenza maltempo, tronco cade sul fiume Lambro: mezzi specifici per rimuoverlo

Il maltempo non dà tregua nel Cilento. Dopo i disagi registrati ieri nei Comuni di Agropoli e Castellabate, oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino con a capo Maurizio Cicatiello, sono intervenuti a Palinuro.

Nello specifico l’intervento è avvenuto presso il Fiume Lambro. Un tronco di un albero è caduto da un argine all’altro. Dopo un primo intervento e dopo aver fatto tutto quello che si poteva fare, i vigili del fuoco si sono resi conto che non era possibile rimuovere il tronco con i loro mezzi.

La paura è che ora si possa creare una diga naturale, con il pericolo che il fiume possa esondare. Sono previste, infatti, per la prossima settimana, altre piogge copiose.

Dalla Protezione Civile Campania, è stata prorogata l’allerta meteo di colore arancione.

Si rende, quindi, necessario l’intervento di altri mezzi specifici che possano rimuovere il tronco affinché non crei ulteriori danni.

“Si invitano i Sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico”, fa sapere la sala operativa.

Sono possibili frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Per la giornata di domani si raccomanda di avere attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero manifestarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.