Casal Velino, riqualificazione del campo da calcio al Bivio di Acquavella: ecco cosa ha previsto il Comune

L’amministrazione comunale del Comune di Casal Velino, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha rielaborato il progetto per interventi di adeguamento dell’impianto sportivo presso il campo di calcio «Ardesani» al Bivio di Acquavella.

Adeguamento del campo da calcio al Bivio di Acquavella, il progetto

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 400.000,00; di cui € 324.910,40 e € 75.089,60 di somme messe a disposizione. Gli interventi rientrano nell’ottica di un adeguamento alle norme previste dalla Federazione Sportiva in materia di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune di Casal Velino, è dotato di un’impiantistica sportiva dislocata in varie frazioni del paese e in particolare al Bivio di Acquavella dove è presente un campo da calcio ad 11, in erba sintetica, con tribuna e parcheggio.

Lo stesso ha bisogno di una generale riqualificazione al fine di offrire a chi pratica sport e anche agli spettatori, un campo adeguato alle ultime norme di sicurezza previste dalla Legge e garantire tutte le misure necessarie operando anche nell’ottica dell’inclusività sociale.

Le finalità

L’obiettivo principale dell’Ente è quello di valorizzare tale impianto attualmente in gestione dall’Associazione «ASD pol. Cilento Academy» che vi pratica l’attività di scuola calcio con circa 350 iscritti e, durante l’estate, frequentato da molti giovani e turisti che raggiungono il territorio comunale di Casal Velino.