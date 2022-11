Treni in ritardo. Convoglio resta bloccato sulla linea per un guasto tecnico

Problemi alla circolazione ferroviaria e nuovi disagi per i viaggiatori, per fortuna questa volta limitati. Nella mattinata, infatti, sono stati segnalati ritardi dei treni. Il tutto a cominciare dalle ore 8:28, allorquando un convoglio ha subito un guasto tecnico ed è rimasto bloccato tra le stazioni di Agropoli e Torchiara.

Guasto ad un treno: i ritardi

Immediatamente sono partite le verifiche tecniche, ma ciò ha imposto ritardi alla circolazione dei treni in transito tra Salerno e Sapri. Registrati tempi di percorrenza più lunghi fino a 20 minuti.

In particolare hanno subito rallentamenti due treni alta velocità ed altrettanti regionali.

L’intervento dei tecnici

Il problema è stato risolto poco prima delle ore 9.30 con la risoluzione del guasto tecnico sul convoglio che quindi è ripartito. Ciò grazie anche all’intervento repentino dei tecnici delle ferrovie. Al momento il traffico, è tornato regolare e i treni in transito hanno recuperato sui ritardi accumulati.

I precedenti

Nei giorni scorsi pure vi erano stati problemi alla circolazione ferroviaria. In questo caso per dei guasti tecnici sulla linea che hanno determinato rallentamenti o sospensione del traffico. Lo scorso 7 novembre diversi passeggeri che viaggiavano su convogli regionali sono rimasti bloccati in stazione in attesa che la circolazione venisse ripresa.