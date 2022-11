Guasto sulla linea, treni in ritardo e passeggeri bloccati in stazione

Oltre due ore di disagi per chi questa mattina ha viaggiato o avrebbe voluto spostarsi in treno, con ritardi fino a 100 minuti. Tutto ciò a causa di un improvviso guasto segnalato nella mattinata lungo la tratta Tirrenica Meridionale.

Treni in ritardo, guasto sulla linea: i disagi

Dalle 10:10, infatti, il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Agropoli per un inconveniente tecnico alla linea. Immediato l’intervento dei tecnici di Rfi che però non hanno potuto risolvere il problema in tempi brevi. Dopo un’ora già si registravano rallentamenti fino a 100 minuti con diversi passeggeri rimasti bloccati nelle stazioni in attesa di novità.

Interessati, in particolare, tre treni Alta Velocità, altrettanti Intercity e 2 regionali. Il traffico ferroviario è stato ripristinato sulla tratta Battipaglia – Paola soltanto dopo mezzogiorno, quando RFI ha reso noto che il guasto era stato riparato e la circolazione era tornata regolare.

Le proteste

Non sono mancate proteste da parte dei passeggeri in transito, anche se il problema è stato improvviso e non preventivato. «Abbiamo atteso per diverso tempo in stazione, poi abbiamo dovuto cambiare treno per raggiungere Roma, con il cambio a Napoli. Pure questo, però, ha fatto ritardo. È stata una mattinata da buttare», racconta una coppia di vacanzieri.