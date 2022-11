Scontro frontale: muore 57enne. Ennesimo incidente a Capaccio

Ancora un incidente mortale sulle strade di Capaccio Paestum. Il sinistro in cui ha perso la vita un uomo di 57 anni è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15. Inutili i soccorsi

Incidente a Capaccio, la dinamica

Il sinistro è avvenuto in località Laura, in via Gregorio. A scontrarsi due veicoli, una Fiat Punto e un furgone Ford Transit. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida di quest’ultimo mezzo. Si tratta di un uomo originario di Cicerale, Gerardo Di Biasi. Aveva 57 anni.

I soccorsi

Immediati i soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Aveva riportato varie lesioni e una grave ferita alla testa, probabilmente provocata dall’impatto con il parabrezza, sfondato dall’urto.

Presenti sul posto per la ricostruzione del sinistro, gli uomini dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Fabiola Garello. Intervenuto il medico legale, la salma resta a disposizione delle autorità.

Questo è soltanto l’ultimo grave incidente avvenuto a Capaccio Paestum, purtroppo dagli esiti mortali. Nell’agosto scorso in un sinistro ha perso la vita un 46enne di Magliano Vetere. Anche nel suo caso i soccorsi furono inutili.