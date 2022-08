Dramma a Capaccio: incidente nella notte, muore un uomo

Incidente mortale questa notte a Capaccio Paestum. A perdere la vita un 46enne. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme ad altri due amici, tra cui il conducente di 40 anni, originario di Magliano Vetere.

Il primo è uscito illeso dall’incidente, il secondo è stato ricoverato al San Luca di Vallo ma non è in pericolo di vita.

Le condizioni del 46enne, che viaggiava sul sedile posteriore, sono apparse subito gravi. Immediati i soccorsi e la corsa in eliambulanza a Napoli ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo era originario proprio del Capoluogo partenopeo ma da tempo viveva al Nord. Aveva raggiunto gli amici nel Cilento per qualche giorno di vacanza.