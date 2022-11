Oroscopo 20 novembre, ecco cosa ci dice Paolo Fox. Leoncini, attenzione ai nuovi incontri

Prosegue l’appuntamento con l‘oroscopo di Paolo Fox. Se vuoi scoprire cosa riservano le stelle, allora continua a leggere l’articolo.

Molte persone si affidano alle stelle, è vero non ci sono probabilmente fondamenta scientifiche, ma la previsione degli astri affascina proprio tutti, anche chi non vuole ammetterlo.

Ogni mattina, oppure alla sera dopo una giornata stressante a lavoro, ci sediamo sul divano, in relax e sbirciamo cosa ci dice l’oroscopo. Siete curiosi di sapere cosa ci dice Paolo Fox per la giornata di domenica 20 novembre?

ARIETE

Per i nati sotto il segno dell’Ariete una giornata da tre stelle su cinque. In amore sarà una giornata abbastanza turbolenta, ma presto arriverà il sereno. Per il lavoro…qualcuno prova invidia e potrebbe ostacolarvi

TORO

Per avere buone notizie dovrete pazientare ancora un pò, dovete fare chiarezza nel vostro cuore. Per il lavoro invece stanno arrivando delle novità, fate attenzione a non essere troppo avari.

GEMELLI

Cercate di fare passi inavanti, avete Marte che ha iniziato ad avere un bel transito e favorirà gli incontri, in arrivo buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro.

CANCRO

Lasciatevi andare in amore, la Luna è dalla vostra parte e non potete chiedere di meglio, prenderà il via anche un nuovo progetto lavorativo che vi porterà tantissime soddisfazioni.

LEONE

Secondo Paolo Fox in amore c’è ancora un pò di perplessit, mantenete la calma arriverà una bellissima sorpresa prima o poi. Mantenete la calma anche sul lavoro, presto avrete modo di riscattarvi.

VERGINE

In amore pazientate e anche sul lavoro è meglio non fare ancora progetti, guardatevi da chi vi fa gli occhi dolci e poi vi pugnala alle spalle.

BILANCIA

Siete un pò annoiati in questo mese di novembre, probabilmente non avete stimoli e non avete neanche trovato la persona giusta. In compenso sul lavoro presto arriverà qualcosa di bello.

SCORPIONE

Cinque stelle per voi scorpioncini, favoriti nuovi incontri, le proposte sono vincenti anche per i giovanissimi.

SAGITTARIO

Bene l’amore, le storie che nascono ora possono diventare importanti, anche il lavoro procede a gonfie vele dovete solo fare attenzione a chi vi circonda.

CAPRICORNO

Lasciatevi andare all’amore e aprite le braccia a chi vuole darvi il suo sostegno concreto. le stelle per il 2023 sono ottime sul piano lavorativo, arriveranno presto cambiamenti.

ACQUARIO

Quattro stelle, Venere è contraria ancora per pochi giorni, dovete mantenere la calma anche sul lavoro perchè qualcosa potrebbe arrivare.

PESCI

Basta confusione in amore, ora avrete finalmente la giusta consapevolezza per andare avanti. Per il lavoro arriveranno delle sorprese a dicembre