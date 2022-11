Ad Eboli un evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, i dettagli

Novembre è il mese della riflessione e della sensibilizzazione. Enti pubblici, privati, associazioni quasi ogni giorno per tutto fil mese organizzano eventi ed appuntamenti che mettono al centro della discussione e del dibattito ogni forma di violenza e quella verso la donna nello specifico, principalmente.

Diverse sono le iniziative, singolari e ricche di significato e ad Eboli, in questi giorni, è in fase organizzativa, minuziosa e dettagliata, un appuntamento che il prossimo venerdì 25 novembre con inizio alle ore 20.00, presso la Puzzle A.P.S. in Via Ignazio Lodato, 67.

Appuntamento ad Eboli il 25 novembre, un dibattito contro la violenza sulle donne

Evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. «Un evento dedito alla riflessione e alla sensibilizzazione. Durante questa serata – spiegano i ragazzi dell’associazione Puzzle APS – interverranno professioniste come Anna Lambiase Psicologa Psicoterapeuta, Grazia Biondi e Stefania Bove, donne che parleranno alle donne, raccontando e testimoniando quanto sia importante valorizzare la forza femminile in ogni sua forma».

Cuore pulsante dell’iniziativa sarà il calendario “Elemento Comune” Sarà presentato il calendario “Elemento Comune” realizzato in collaborazione con la professionista Martina Libellula Ferrara | 12 donne, forti e tenaci come esempio di coraggio | Il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto all’associazione Noi in Rosa Aps. A moderare la serata sarà con noi la giornalista e speakers radiofonica Rossella Graziuso.