Il Comune di Castellabate aderisce alla Giornata Nazionale dell’albero

L’amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Marco Rizzo, aderisce alla giornata nazionale degli alberi che ricorre il 21 novembre.

Quest’anno il Comune, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, provvederà a coinvolgere tutti gli studenti nella piantumazione di alberi da frutto.

Le finalità

«Chi pianta un albero pianta una speranza», è questo il motto che accompagna la giornata dedicanta all’ambiente che pone in risalto l’importanza degli alberi, speranza non solo per il mondo, ma per tutt l’umanità.

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i più piccoli a tematiche come quella dalla salvaguardia dell’ambiente viaggiando sempre più nell’ottica del green. Una profonda similitudine che accomuna, infatti, giovani e ambiente.

Sono diversi i Comuni che hanno aderito alla campagna a favore dell’ambiente alla giornata dell’albero.

«Ringrazio innanzitutto la dirigente scolastica Gina Amoriello per la disponibilità e la collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa nelle scuole– fa sapere il sindaco Marco Rizzo– è dovere di tutti ricordare queste giornate volte alla promozione e salvaguardia ambientale».

«Abbiamo organizzato con entusiasmo questa giornata dedicata sia ai giovani che all’ambiente, speranza del nostro mondo. Dobbiamo continuare a sensibilizzare tutti, soprattutto i più piccoli, all’importanza dell’ambiente, degli alberi e della natura e della loro salvaguardia e tutela. Siamo noi e le generazioni future la speranza del nostro territorio e del nostro mondo»- afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.