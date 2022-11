Cilento emergenza maltempo: ecco gli eventi del weekend confermati

Gli eventi nel Cilento proseguono riscuotendo tantissimo successo. Purtroppo, però, diversi eventi sono stati annullati o rimandati a causa dalla forte ondata di maltempo che ha investito il Cilento, in special modo le aree interne, e in generale tutta la Campania.

Confermato per domani, sabato 19 novembre a partire dalle ore 19:00, l’evento ad Ortodonico Cilento con la Festa del Vino, «In Vino Veritas».

Sarà un modo per scoprire gli antichi sapori contadini abbinati al buon vino di produzione locale. Animazione a cura di Alessandra Maffia e Dj Massanova.

Ecco gli eventi rimandati

Annullato, invece, a Stella Cilento, domani 19 novembre, era in programma la seconda edizione di «Stella pane e olio 2022». Fiera olio nuovo e del mangiar sano. Un percorso di degustazione con prodotti tipici locali per promuovere l’agricoltura e la cultura del mangiar sano; inoltre, dalle 19:00 era in programma la premiazione per il riconoscimento del «miglior olio« di Stella Cilento.

L’evento, tempo permettendo, dovrebbe svolgersi nel centro storico la prossima settimana, sabato 26 novembre. Seguiranno aggiornamenti.

Altro evento rimandato è «Brumalia» antica festa del vino a Casal Velino Capoluogo, l’evento inizialmente in programma dal 18 al 20 novembre, è stato rimandato dal 2 al 4 dicembre presso il centro storico.

Tre serate di festa all’insegna del vino e della buona tavola, rievocando le antiche festività romane in onore di Bacco e Cerere, divinità del vino.

Sono tanti gli appuntamenti per la prossima settimana, tra sagre e l’inzio dei mercatini natilizi che avranno come cornice i borghi di Montecorice. A seguire, a dicembre, al via i mercatini anche a Vallo della Lucania, Cannalonga e Castellabate.

Per gli appassionati del cinema vi segnaliamo anche la programmazione completa dei cinema del Cilento e Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino al 22 novembre (escluso domenica 20 novembre)

«Black Panther: Wakanda forever», spettacolo ore 17:00

«La stranezza», spettacolo ore 20:30

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

Fino al 23 novembre

Spettacoli ore 19:00-21:00

«La stranezza»

Approfitta dell’offerta food e film: pizza o panino + bibita e ingresso al cinema € 15,00

Cineteatro La Provvidenza- Vallo della Lucania, Via Valenzani

Il 19 e 20 novembre

Spettacoli 17:00.19:15-21:30

«La stranezza»

Cinema Adriano- Sala Consilina, Via Roma

Fino al 23 novembre (escluso lunedì 21)

«Lo Schiaccianoci e il flauto magico»

Ore 17:00-18:45

«Black Panther- Wakanda Forever»

Ore 20:30- domenica 20 e martedì 22 proiezioni in 3D. Sabato e Mercoledì prezzo ridotto