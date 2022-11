Simboli portafortuna: conosciamo i più potenti

Credi davvero alla fortuna? Allora dovrai per forza possedere e portare sempre con te uno di questi oggetti, considerati dai popoli di oggi e del passato degli autentici amuleti, capaci di cambiare il destino. Avere un simbolo portafortuna potrebbe veramente trasformare le tue giornate, tenere lontana la malasorte o, più semplicemente, darti soltanto una carica in più, pur senza avere apparentemente un potere occulto.

Ma quali sono i simboli o i luoghi portafortuna? Ce ne sono diversi, differenti anche in base al Paese in cui ci troviamo e alla sua cultura.

Partiamo con uno dei simboli portafortuna più classici. Vi è mai capitato di vedere una stella cometa ed esprimere un desiderio? Se lo avete fatto è perché in molti credono che vedere un astro cadere sia sinonimo di fortuna. L’origine di questa credenza è probabilmente legata alla stella Cometa che troviamo nei racconti biblici della nascita di Cristo.

2. Il ferro di cavallo: un classico simbolo portafortuna

Il ferro di cavallo è un altro simbolo fortunato. Motivo? Sono oggetti lavorati con ferro e fuoco. Il ferro è stato considerato un elemento magico perché in grado di resistere proprio al fuoco. Ecco perché si sostiene che un ferro di cavallo posizionato sopra la porta impedisce al diavolo di entrare. Una leggenda che risale addirittura al X secolo.

3. Simboli portafortuna. Il quadrifoglio

Tra i simboli portafortuna, poi, c’è certamente il quadrifoglio. Quante volte nei campi ne avete cercato uno? Ma perché questa pianta è fortunata?

Nella credenza popolare, pare che ciascuna foglia porti con sé un significato. Nello specifico speranza, fede, fortuna e amore. Quindi, trovarne uno o riceverlo in regalo sarebbe un segnale di buon auspicio.

4. Il corno

Nella tradizione napoletana è un classico. Il simbolo del corno è ritenuto di buon auspicio fin dai tempi più antichi per la sua forma fallica che lo rende un emblema di fertilità, virilità, forza fisica.

5. L’arcobaleno

Gli arcobaleni sono un altro simbolo portafortuna. Fin dall’antichità. In molte culture, infatti, vengono considerati una benedizione del cielo, portatori di un cambiamento positivo.

6. Il grillo

Anche il grillo è simbolo di buona fortuna, ecco perché non si uccide mai questo insetto. In diverse culture si riteneva che il canto del grillo potesse allertare le persone quando il pericolo era vicino infatti quando hanno timore smettono di cinguettare.

7. Le corna un simbolo portafortuna partenopeo

Anche le corna (da non confodere con il corno) sono un simbolo portafortuna. Le troviamo diffuse nella tradizione partenopea. Le corna proteggono dal malocchio, incoraggiano fertilità e prosperità.

8. La chiave

In alcuni popoli anche la chiave è un simbolo positivo perché richiama ricchezza, amore e salute.

9. I triangoli

Per la stessa ragione i triangoli vengono considerati di buon auspicio. Le tre punte rappresentano i cicli della vita: nascita, maturità e morte. Se rivolto verso l’angolo è simbolo portafortuna di una solida base.

10. Buddha che ride

Anche Buddha che ride è considerato un simbolo portafortuna perché porta felicità, abbondanza e ricchezza.

11. L’elefante

Spesso come bomboniera o oggetto regalo troviamo l’elefante. È infatti simbolo di saggezza, salute, memoria e perspicacia. Tra gli animali è certamente il più fortunato.

12. Un numero che rappresenta un simbolo portafortuna

C’è un numero considerato fortunato. È il 7. Questa credenza risale al primo periodo del cristianesimo. 7 rappresenta il sacrificio di sé e la virtù ed è spesso ricorrente nelle sacre scritture. Il cristianesimo primitivo insegnava a credere nei sette doni di Dio (saggezza, comprensione, onore, gloria, benedizioni, forza e devozione).

13. Pozzo dei desideri

Quante volte hai lanciato una moneta alle spalle, cercando di centrare il pozzo dei desideri? Offrire doni ad un pozzo significa esprimere un desiderio che altrimenti non si sarebbe mai esaurito. Nelle culture antiche si era soliti lanciare degli oggetti in dono alle acque difficili da raggiungere come buon auspicio. Questo simbolo portafortuna è arrivato fino a noi.