Oroscopo del 18 novembre, affinità di coppia Terra e Fuoco

Il weekend si avvicina, curioso di scoprire cosa prevedono gli astri? Continua a leggere l’articolo e ne saprai di più.

Oggi voglio iniziare con il parlarti dell’affinità di coppia che c’è tra i segni di Terra e segni di Fuoco, qualcuno dice sia un’accoppiata perfetta, altri invece dissentono, ma dov’è la verità? Scopriamolo insieme.

Affinità di coppia segni di Terra- Fuoco

Lo Zodiaco è diviso in 12 parti, queste parti rappresentano i segni che a loro volta sono divisi ulteriormente in base ai 4 elementi della natura, fuoco, acqua, aria e terra. Tutti i segni zodiacali hanno delle affinità e delle compatibilità tra di loro, ma quali sono quelle tra i segni di terra e gli altri. Vediamolo subito.

Il Fuoco, per esempio, è quello più leggero e, in astrologia, diventa sinonimo di intuito e intuizione. A seconda della stagione dei tre segni, cambiano alcune delle qualità del “Fuoco che le contraddistingue”, ma, in ogni modo, restano certi presupposti di fondo. Il Fuoco è riconosciuto come il simbolo dell’individualismo, del coraggio, dell’intraprendenza e della creatività, perché si tratta dell’elemento naturale che trasforma la materia.

I pianeti che governano questi segni hanno una grande influenza, ma non dobbiamo dimenticare che anche la Luna e il Sole giocano un ruolo fondamentale.

Oroscopo del 18 novembre 2022

Ariete

Oggi avrete voglia di pace e di silenzio : cercate di restare da soli e meditare e rileggere la vostra vita apportando, se possibile, dei miglioramenti ponderati.

Toro

Avrete a portata di mano la soluzione a un vostro problema. Studiate bene prima di agire e quando lo farete fatelo con discrezione cercando di tenere per voi segreti e confidenze. Pettegolezzi sul vostro conto infatti non aiutano certo la soluzione.

Gemelli

Per chi lavora sarà opportuno cogliere questi momenti per predisporre rivalutazioni della propria persone ed eventualmente qualche gratifica.

Cancro

Il passato sembra dover tornare con tutte le sue paure e i suoi fantasmi: abbandonate l’idea di poter rivivere le cose belle, potreste rivivere solo i momenti brutti.

Leone

Credere in se stessi è sempre la prima regola per giungere al traguardo. Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo.

Vergine

Le vostre abitudini potrebbero essere stravolte , con simpatia, da persone amiche che cercano di risollevarvi da un morale non certo alle stelle.

Bilancia

Rilassatevi e non pensate a nient’altro che a voi stessi. Ciò che inizierai oggi ti porterà grandi benefici. Sarai convincente.

Scorpione

Avresti bisogno del tuo partner in questo momento per ricevere un forte sostegno emotivo. Ma a causa di alcuni motivi, sei stato separato dal tuo partner a distanza.

Sagittario

Attirerai facilmente l’attenzione delle persone mentre brilli in tutti gli incontri. Stai per far risorgere qualche vecchia conoscenza attraverso questi incontri che ti saranno utili.

Capricorno

È tempo di ascoltare la tua voce interiore e darti l’amore e il rispetto che meriti. Quindi, non dovrai uscire alla ricerca dell’amore.

Acquario

Ma siete proprio sicuri di essere corrisposti? Avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura. Dovrete però mettercela tutto e capire le opportunità per farlo.

Pesci

Se il vostro partner oggi vi sembrerà ambiguo lasciate fuori della porta ogni sentimento di gelosia e distraetevi : inutile fissarsi su cose che poi non hanno riscontro effettivo nella realtà concreta.