«Il signore le conceda la forza trasformante dei suoi ineffabili doni». Papa Francesco scrive alla Fondazione Vassallo

“Grazie per la Sua testimonianza“. Inizia così la lettera che Papa Francesco ha scritto a Dario Vassallo. Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo aveva scritto una lettera al Santo Padre parlando dell’omicidio di Angelo Vassallo, un delitto irrisolto, ancora oggetto di indagini da parte della magistratura.

Le parole di Papa Francesco alla Fondazione Vassallo

“Le parole del Pontefice infondono coraggio. Non è la prima volta che sua Santità Papa Francesco invia una sua missiva, le sue parole danno forza e consapevolezza che la strada percorsa ed intrapresa è quella giusta”. Dice Dario Vassallo.

«Sua santità ringrazia per i sentimenti di affetto e di filiale confidenza», si legge nella lettera di Papa Francesco, che prosegue nella parte conclusiva con “l’augurio che il Signore Le conceda la forza trasformante dei suoi ineffabili doni” ed evidenziando il “ricordo di suffragio nella preghiera per il caro fratello Angelo”.

Dopo il tributo dell’ex premier Maro Draghi, arriva la seconda missiva direttamente dalla Città del Vaticano, dal vescovo di Roma, Papa Jorge Bergoglio, che invita a “perseverare nella fede attraverso l’ascolto del Vangelo”.

Il commento di Dario Vassallo

“Parole che trasmettono fiducia e determinazione per la Fondazione Vassallo. Angelo Vassallo è il simbolo identitario di una comunità che dal Cilento si allarga in tutto il mondo. Chi pensava di ucciderlo si è sbagliato, perché le sue idee camminano sulle gambe e nella mente delle nuove generazioni che si riconoscono in Angelo e vogliono cambiare questa terra“, afferma Dario Vassallo.

“Oggi ci sono amministratori Cilentani (non tutti per fortuna) che si affannano a rimanere sempre a galla: il loro principale impegno, al momento, non è pensare ai problemi del popolo ma è come accaparrarsi la Presidenza della Provincia di Salerno e a continuare a fare feste”, accusa il presidente della Fondazione.

“La speranza però la sentiamo. Il vento sta cambiando, i poteri vecchi, usuranti ed ancestrali stanno crollando“, sottolinea Vassallo.

La “Benedizione Apostolica, pegno di pace e di spirituale letizia” imposta da Papa Francesco ed indirizzata alla Fondazione, diventa così simbolo di speranza e di incoraggiamento.