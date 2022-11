Da Eboli sostegno a Franco Alfieri presidente della Provincia: ecco la nota dei capigruppo di maggioranza

L’amministrazione comunale ebolitana si schiera a favore e a sostegno di Franco Alfieri, candidato alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. La nota stampa dei capigruppo consiliari di maggioranza e del consigliere provinciale Alfano va nel senso del sostegno pieno e incondizionato al sindaco di Capaccio Paestum.

La nota dei capigruppo di Eboli a sostegno di Franco Alfieri

“I capigruppo della maggioranza Pasquale Ruocco, Città del Sele, Matteo Balestrieri, Eboli 3.0-La Città in Comune, Vito Maratea, Uniti per il Territorio, Cosimo Naponiello del Gruppo Misto e il consigliere provinciale Antonio Alfano e il Sindaco Mario Conte hanno tenuto un incontro con il candidato alla Presidenza della Provincia, l’avv. Franco Alfieri”, si legge nella nota diramata da Palazzo di Città.

“Abbiamo incontrato Franco Alfieri – dichiarano congiuntamente il Consigliere Provinciale ed i Capigruppo – per intavolare una discussione programmatica in vista delle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 20 Novembre. Abbiamo portato all’attenzione di Alfieri le problematiche che riguardano il nostro territorio e sulle quali la Provincia deve necessariamente fare la sua parte, partendo dalla manutenzione delle strade provinciali, la manutenzione degli edifici scolastici superiori, ma anche scelte strategiche importanti sulle quali la nostra Città deve giocare un ruolo da protagonista, come la metropolitana leggera, il trasporto urbano e l’attuazione del Masterplan”.

La maggioranza consiliare capitanata dal Sindaco di Eboli Mario Conte, dunque, si schiera ufficialmente accanto alla candidatura di Franco Alfieri alla carica di Presidente della Provincia di Salerno.

“Proposte programmatiche pienamente condivise dal candidato alla Presidenza che, con la serietà e la concretezza che da sempre lo contraddistinguono, Franco Alfieri si è impegnato a sostenere e condividere nell’interesse della nostra Città e del suo vasto territorio”, continua il documento.

Il ruolo del consigliere provinciale Alfano

“Il ruolo del Consigliere Provinciale Antonio Alfano sarà propositivo e di sostegno a tutti gli atti che caratterizzeranno la crescita della nostra Provincia.

Sulla base di questo, si è deciso di sostenere Franco Alfieri come futuro Presidente della Provincia di Salerno, convinta che, con un importante lavoro di programmazione e la giusta sinergia istituzionale, la nostra Città possa tornare ad essere protagonista delle scelte programmatiche della Provincia di Salerno.”

Le elezioni

Le elezioni per il rinnovo della carica alla guida della Presidenza della Provincia sono fissate per il prossimo 20 novembre.

Oltre a Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum ed esponente del centrosinistra, è candidata per la coalizione di centrodestra, espressione di Forza Italia, anche Sonia Alfano, donna impegnata in politica da diverso tempo e Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.