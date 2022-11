Toro- Cancro, sarà l’incastro perfetto? Leggi l’oroscopo del 17 novembre

Prosegue l’appuntamento con l’oroscopo giornaliero e le affinità di coppia. È una cosa che affascina sempre scoprire cosa c’è dietro ad ogni segno e scoprire con quale andiamo d’accordo e con quale meno. Se hai perso l’oroscopo per il 16 novembre, clicca qui.

Oggi voglio parlarti dell’affinità di coppia tra i nati sotto il segno del Toro e i nati sotto il segno del Cancro.

Affinità di coppia Toro- Cancro

Il loro rapporto sentimentale sfocia quasi sempre in un’unione ufficializzata. Entrambi i segni amano molto i bambini e sono genitori affettuosi, presenti e protettivi. Il loro rapporto sessuale è soddisfacente, caloroso e altruista.

Sono, inoltre, capaci di comprensione reciproca e accettazione delle differenze caratteriali che li contraddistinguono, per rendere il loro rapporto amoroso sereno e ben equilibrato.

La buona affinità di coppia facilita il rafforzamento dei sentimenti e delle emozioni, gettando le basi per un’unione tranquilla e duratura.

Nello Zodiaco Toro e Cancro sono contrapposti e proprio per questo la loro affinità e compatibilità sono piuttosto alte. Il Cancro risente dell’influsso della Luna, che lo rende emotivo, sensibile e un po’ lunatico. Spesso reprime le sue reazioni e sopporta a lungo in silenzio per poi sbottare all’improvviso.

Se sei un uomo Cancro, hai con il Toro un’affinità di coppia e una compatibilità sessuale molto forti. L’appassionata intimità rafforzerà il vostro legame, in quanto tu saprai essere delicato e passionale al tempo stesso e la tua partner rivelerà una spiccata sensualità.

Oroscopo del 17 novembre 2022

Ariete

Se stai cercando di ottenere un lavoro o un progetto, segui i metodi convenzionali e vendi le tue idee e abilità con forza e il successo sarà sicuramente tuo. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner.

Toro

La giornata è particolarmente adatta alla passione. Ti sei trattenuto per gli ultimi giorni e hai cercato di avvicinarti alla tua relazione romantica con un certo grado di moderazione.

Gemelli

Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che non amplifica le tue energie.

Cancro

Con la organizzazione, vedrai anche te stesso portando la corretta esecuzione dei piani. La connessione con la tua anima gemella sembra svanire a causa delle pressioni del lavoro.

Leone

L’affiatamento che potrete raggiungere oggi con la vostra dolce metà è particolarmente intenso, gioioso, appassionato, mosso da pulsioni autentiche.

Vergine

Il tuo amore sarà illimitato e potresti anche decidere di portarlo su un altro livello di legami con il tuo partner nel prossimo futuro.

Bilancia

Il comportamento del tuo partner è stato piuttosto sconcertante ultimamente, ma oggi le spiegazioni saranno disponibili. Ma spetta a te quello che fai con queste informazioni.

Scorpione

Solo piccoli momenti di silenzio possono servire a recuperare un’intesa che andrà più a gonfie vele di prima. Condividere emozioni e problemi non potrà farvi che bene e te ne accorgerai.

Sagittario

Oggi c’è la possibilità che diventi meno accessibile. Il giorno non è più adatto per coltivare relazioni nuove o vecchie. Invece, sarai più interessato all’autoanalisi e questo può emanare una vibrazione che non vuoi essere disturbato.

Capricorno

Il giorno non è più adatto per coltivare relazioni nuove o vecchie. Invece, sarai più interessato all’autoanalisi e questo può emanare una vibrazione che non vuoi essere disturbato. Tuttavia, puoi chiamare un vecchio amico o ottenere una visita a sorpresa.

Acquario

È necessario fare un passo indietro e dare al tuo partner uno spazio sufficiente perché hai invaso troppo il suo spazio.

Pesci

Chi è single può trovare qualcuno oggi torrido e intimo. Ma sarà uno sforzo inutile per chi non ha importanza.