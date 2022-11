Macchie di smalto sugli abiti? Ecco un modo semplicissimo per rimuoverle

Stai per andare ad un evento super trendy, hai indossato il tuo tubino bianco preferito, un bel paio di décolleté e quella borsa colore ghiaccio che ti fa impazzire.

Cosa manca?! Beh certo, un bel tocco rosso corallo sulle tue bellissime unghie…oh no, una macchia di smalto macchia il tuo bell’abito.

Non farti prendere dal panico, il rimedio per smacchiarlo è più facile di quanto pensassi. Segui passo passo questo articolo e smacchiare il tuo tubino sarà un gioco da ragazzi…et voilà, sarai pronta per andare al tuo evento e non rinuncerai al tuo bel tubino.

Pensa che studi hanno dimostrato che, il panico può farti diffondere la macchia o strofinare il tessuto in modo troppo aggressivo. “Fai un respiro profondo e poi inizia a lavorare”.

Scoprirai che è possibile evitare le macchie di smalto in pochi semplici passaggi, utilizzando oggetti che probabilmente hai già in casa.

Ecco i passaggi per smacchiare il tuo capo d’abbigliamento dallo smalto

Innanzitutto i tessuti delicati di solito possono resistere agli smacchiatori, ma hanno problemi con lo strofinamento, quindi procedi con delicatezza.

La maggior parte delle rimozioni dello smalto non richiede attrezzature speciali, ma dovresti avere alcuni elementi essenziali a portata di mano per rendere il processo più agevole. “Gli strumenti migliori sono probabilmente quelli che hai già: sapone da bucato, tamponi di cotone e solvente per unghie”.

Pezzo di carta (per rimuovere lo smalto in eccesso)

Tamponi di cotone

Sapone oleoso

Acetone

Asciugamano

Ora che hai recuperato tutto il materiale per smacchiare l’abito, mettiti comoda e inizia a lavorare con pazienza, vedrai…ce la farai!

1. Rimuovere lo smalto in eccesso

Se hai a che fare con una fuoriuscita di liquido, inizia rimuovendo lo smalto in eccesso che non è stato assorbito. Non strofinare lo smalto bagnato: lo spingerai più in profondità nel tessuto, rendendolo più difficile da rimuovere.

Usa qualcosa di opaco, come un biglietto da visita o anche un pezzo di carta piegato, per sollevare delicatamente il più possibile dal tessuto: vedrai che la maggior parte dello smalto verrà via.

2. Usa acqua e sapone

Per trattare la macchia rimanente, immergi un batuffolo di cotone con un sapone oleoso e lavoralo sulla macchia dal bordo esterno verso il centro.

Sostituisci il tampone con uno pulito poiché prende il colore dallo smalto, altrimenti rischi di peggiorare la macchia.

3. Risciacquare

Dopo che la soluzione macchia è stata applicata sulla macchia, risciacquare accuratamente facendo scorrere un piccolo getto di acqua tiepida direttamente attraverso la macchia dal rubinetto.

Consigli per le macchie più ostinate

Se non hai notato la fuoriuscita di smalto fino a quando non si è già asciugato , non è troppo tardi per recuperare il tessuto.

Spesso puoi rimuovere lo smalto secco con un solvente per unghie e poi eliminare i residui con acqua e sapone.

Potrebbe essere necessario ripetere il passaggio di rimozione alcune volte, prima di tutto prova il tessuto.

L’esperto di bucato mette in guardia dal mettere i vestiti con le macchie di smalto secco nell’asciugatrice fino a quando non vengono completamente rimossi, poiché renderà molto più difficile uscirne.

Ti è stato utile questo articolo? Consiglio personale, stai attenta alle macchie di smalto e soprattutto, assicurati di non avere eventi imminenti che rischierebbero di farti correre nella stesura del tuo smalto,causando… incidenti di percorso!