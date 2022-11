103 anni per Angela Mollo: vi sveliamo il suo elisir di lunga vita

Festa ieri a Cicerale. L’occasione è di quelle più liete: i 103 anni di Angela Mollo, nata il 15 novembre 1919. Già per il suo centenario venne organizzata in grande stile una festa. Quello di poter festeggiare i suoi cento anni con un party a cui invitare tutto il paese era un sogno che coltivava da tempo. Del resto ha sempre avuto la certezza di raggiungere almeno i cento anni.

Ieri ad omaggiarla con familiari e amici anche il sindaco di Cicerale, Giorgio Rugiero che ha voluto consegnare una targa ricordo alla nonnina.

L’elisir di lunga vita

L’elisir di lunga vita di Angela Mollo è senz’altro il mangiar sano: segue la dieta mediterranea e mangia ceci di Cicerale e formaggio in quantità. E’ sempre stata attenta alla sua alimentazione, così come al suo aspetto.

Fino a poco tempo fa si preparava tutto da sola nella casa di via San Leone, nel centro storico di Cicerale, dove solitamente viveva in gran parte dell’anno per poi trasferirsi dalla figlia Paola durante l’inverno. Gli elementi centrali della sua vita, sono stati il lavoro, l’amore per il suo paese e soprattutto per la sua numerosa famiglia.

Chi è Angela Mollo

Emigrata a Milano negli anni 70, Angela Mollo, è rientrata nel Cilento negli anni 90. Vedova di Pietro Corrente ha avuto tre figlie: Silvana, Paola e Tilde. Oggi è circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti. La sorella di Angela, è mancata all’età 107 anni.