Scoperti 4 extracomunitari irregolari: scatta l’espulsione

Extracomunitari irregolari espulsi dal territorio italiano dopo un’attività di controllo posta in essere dalla Polizia di Stato di Salerno. Negli ultimi tempi, infatti, si sono intensificate le verifiche sulla regolarità di cittadini stranieri sul territorio nazionale. Nel fine settimana scorso gli agenti di Polizia hanno rintracciato quattro extracomunitari irregolari, già gravati da precedenti di polizia.

Extracomunitari irregolari: le attività della Polizia di Stato

Due cittadini marocchini sono stati trasferiti presso un centro di Brindisi; altri due (un altro marocchino e un albanese) hanno invece fatto ricorso al rimpatrio volontario. Hanno così preso un volo aereo per rientrare nel loro paese di origine.

Le contestazioni

Dei due extracomunitari irregolari accompagnati presso il centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi, uno si era reso responsabile di atti osceni in luogo pubblico.

Nei giorni scorsi, infatti, era divenuto virale un video che immortalava due persone intente a commettere atti sessuali a Villa Carrara, a Pastena (Salerno).

Il secondo, invece, risultava un parcheggiatore abusivo in piazza Amendola. I due, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati nel centro di Brindisi. Per loro scatterà il rimpatrio in Marocco organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato per reprimere il fenomeno dell’immigrazione irregolare.