Macchie bianche sulle unghie? Ecco quando preoccuparsi

Sei preoccupato nel vedere delle macchie bianche sulle unghie? Stai tranquillo, il più delle volte non c’è nessun problema grave. Le cause sono facilmente individuabili e trattabili. Fai bene però a prestare attenzione. Del resto le unghie sono un elemento importante del nostro corpo. Ecco perché bisogna trovare la causa delle macchie bianche sulle unghie, chiamate anche leuconichia.

Ecco cinque motivi per cui potrebbero apparire delle macchie bianche sulle unghie e come trattarle.

Danni da manicure

Fare le unghie può danneggiare la pelle sotto l’unghia, chiamata letto ungueale. Questo tipo di danno può verificarsi durante una manicure se il tuo manicure non è abbastanza gentile quando pulisce l’unghia con strumenti affilati.

Ad esempio, l’uso eccessivo di una lima elettrica o l’arretramento aggressivo delle cuticole con uno strumento di metallo può danneggiare l’unghia.

Le macchie bianche, quindi, possono anche essere il risultato di traumi ripetuti al letto delle unghie: ciò significa che farsi la manicure troppo spesso può causare macchie, anche se non ci sono lesioni significative.

Trattamento: il modo migliore per curare i danni alle unghie è semplicemente lasciare che l’unghia cresca.

Macchie bianche sulle unghie provocate da infezione fungina

Un’altra causa comune di macchie bianche sulle unghie sono le infezioni fungine. Questi si verificano quando i microbi dell’ambiente entrano attraverso piccole crepe nelle unghie o nella pelle circostante.

Come evitare questo problema:

Lavati accuratamente i piedi e le mani e asciugali completamente.

Cambia i calzini ogni giorno.

Assicurati di indossare scarpe ben aderenti, ventilate e non troppo strette.

Cerca saloni per unghie che siano puliti e che sterilizzino o scartino i loro strumenti dopo ogni cliente.

Evita di camminare a piedi nudi negli spazi pubblici come lo spogliatoio della palestra.

Altri segni di un’infezione fungina includono l’unghia che si screpola, che diventa più spessa o che diventa gialla o marrone.

Trattamento: per trattare un’infezione fungina, il medico probabilmente prescriverà farmaci antimicotici orali. Le infezioni fungine si risolvono lentamente, quindi possono essere necessari diversi mesi prima che l’unghia guarisca completamente.

Carenza di minerali

Alcuni esperti dicono che le macchie bianche sulle unghie possono essere un segno che sei carente di minerali come calcio o zinco. Del resto la lamina ungueale è composta da una varietà di sostanze nutritive.

Ma altri esperti contestano questa idea e affermano che è più probabile che le macchie provengano da un lieve infortunio.

Ci sono molti segni più affidabili che hai una carenza di minerali, tra cui:

Bassi livelli di calcio possono causare:

Pelle secca

Unghie fragili

Crampi muscolari

Capelli ruvidi

Perdita di memoria

Bassi livelli di zinco possono causare:

La perdita di capelli

Infezioni più frequenti come il comune raffreddore

Appetito ridotto

Guarigione delle ferite più lenta

Diarrea

Irritabilità

Alcuni farmaci possono provocare macchie bianche sulle unghie

Alcuni farmaci possono interrompere la crescita dell’unghia o danneggiare il letto ungueale, provocando la comparsa di macchie bianche sulle unghie.

Molti farmaci diversi possono interrompere la crescita delle unghie, tra cui:

Farmaci chemioterapici per il cancro

Retinoidi, che sono usati per curare l’acne

Alcuni antibiotici , inclusi sulfamidici e cloxacillina

Litio

Farmaci anticonvulsivanti come la carbamazepina

Antimicotici come l’itraconazolo

Alcuni farmaci per la pressione sanguigna come il metoprololo

Trattamento: non esiste un trattamento per le macchie bianche sulle unghie indotte da farmaci, ma puoi parlare con il tuo medico e chiedere di passare a un altro farmaco.

Avvelenamento da metalli pesanti

In rari casi, le macchie bianche possono essere un segno che sei entrato in contatto con metalli pesanti tossici come tallio e arsenico. Questo può accadere se si mangiano cibi contaminati o si respirano fumi industriali. In questo caso contatta un medico.

Insomma come hai potuto vedere nella maggior parte dei casi, non c’è bisogno di allarmarsi: le macchie bianche sulle unghie rappresentano un problema comune e la causa è molto probabilmente facilmente curabile, o andrà via da sola. Per ogni necessità contatta il tuo medico.