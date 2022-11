Ecco “Brucia”, EP di esordio di comecarbone

Si intitola “Brucia” ed è l’EP di esordio di comecarbone, progetto artistico – musicale dell’agropolese Giovanni Carbone. Si tratta di un’opera che spazia tra rock e cantautorato con incursioni nella new wave, elettro-pop e alt-rock.

Brucia, l’Ep di comecarbone

Brucia viene definito come un disco che vive di contrasti e ricerca, nato in diverse fasi storiche della vita dell’autore.

«Anche le tempistiche e le modalità di scrittura dei brani sono molto variegate. Alcuni brani sono stati scritti negli anni, anche durante le esperienze musicali in band, mentre altri hanno vissuto l’urgenza espressiva dell’ultimo difficile periodo», spiega Carbone.

La collaborazione di diversi artisti, inoltre, porta ad un lavoro eterogeneo.

Il progetto musicale

comecarbone è il progetto artistico/musicale di Giovanni Carbone, che in esso mescola le proprie radici rock con la musica d’autore.

Già protagonista di diversi progetti musicali, dopo un periodo di distacco dalla musica torna, con comecarbone, a lavorare su un progetto personale.

Il nome comecarbone vuole restituire l’immagine dei contrasti che vive un artista, della trasformazione in atto nel mettere a nudo parti di sé in modo viscerale e sincero, proprio come fa il carbone che brucia intensamente prima di diventare cenere.

La carriera musicale

Ad aprile 2021 l’uscita del primo singolo, “Prima di perdersi”, ha anticipato i primi live estivi, con in particolare le aperture ai concerti di Giancane e Cesare Basile nel mese di agosto.

Sono seguite le uscite dei singoli “La Cattedrale di Notre Dame” e “Vorrei”.

A marzo 2022 la partecipazione alla compilation “Non importa”, che celebra i 30 anni dall’uscita di “Nevermind” dei Nirvana, con la cover di “Something in the way”, arrangiata e registrata in collaborazione con Luciano Tarullo e Mico Argirò.