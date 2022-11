Eboli, Parrocchia S. Maria del Carmine: nasce lo sportello d’ascolto CON…TATTO

C’è una parrocchia a Eboli che non è una parrocchia qualsiasi. C’è un gruppo di persone che forma una comunità. E un monaco francescano, padre Salvatore Mancino che tra la gente e per la gente predica la parola di San Francesco, avvicinando famiglie, bambini, ragazzi, giovani, adulti, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le razze e le religioni.

Ad Eboli nasce lo sportello d’ascolto CON…TATTO, ecco di cosa si tratta

Camminare insieme, è il suo invito. Strada facendo si percorrono pagine importanti di vita, dice. E così, una nuova opportunità di fare comunità entra nel vivo con lo sportello d’ascolto CON…TATTO servizio gratuito a cura di Annamaria Giordano, avvocato specializzata in diritto di famiglia e minori, tutela in difesa di donne, minori ed in generale di tutte le vittime di violenza.

L’equipe sarà composta, inoltre, da altre due donne e validissime professioniste Mariella Carleo, psicologo clinico e Lucia Albano, assistente sociale e mediatrice familiare.

«Il quartiere antico della mia città, dove sono nata, cresciuta e mi sono formata oltre che forgiata all’insegna dei valori più grandi quali l’amore, la solidarietà, la generosità verso il prossimo e la fratellanza oggi mi consegna questo importante testimone – dice l’avvocato Giordano – Spero io possa essere all’altezza di mantenere questo impegno».

«Tre donne, tre professioniste, un progetto importante, una comunità autentica. «Luogo di condivisione e unità di progetti e di idee, occasione di dialogo e di confronto, collaborazione tra parroco e fedeli dove regna sovrano il senso di partecipazione e di collaborazione e le diverse attività e le diverse occasioni di incontro stanno diventando sempre più luoghi di confronto per prospettive comuni; il luogo ideale in cui si vive gli uni per gli altri, si cerca il bene altrui come il proprio, ci si stima a vicenda, per assumere uno stile di vita da offrire come speranza per tutti – aggiunge Annamaria Giordano.

Tutto grazie all’ideatore, anima e pastore del nostro nutrito gregge il grande Padre Salvatore Mancino a cui con immensa stima va tutto il mio ringraziamento». Lo sportello d’ascolto CON…TATTO, un servizio alla comunità.