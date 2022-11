Distretto Commerciale Vallo di Diano: prosegue l’iter per la costituzione

Prosegue l’iter per la creazione del Distretto Commerciale Vallo di Diano. Una iniziativa della Comunità Montana Vallo di Diano, guidata dal Presidente Francesco Cavallone. Si punta ora ad inserire il Distretto Territoriale Diffuso del Commercio nell’elenco della Regione Campania.

Distretto Commerciale Vallo di Diano: le iniziative

L’azione intrapresa dall’Ente Montano per il coinvolgimento dei Comuni garantisce il raggiungimento della rilevanza demografica richiesta dall’avviso regionale. Ciascun Distretto sia esso Urbano che Diffuso, infatti, non deve essere inferiore a quindicimila abitanti.

Sempre in quest’ambito pubblicata la “Manifestazione di Interesse” per aderire al Distretto Territoriale Diffuso del Commercio “Aree Interne Vallo di Diano”. L’avviso è rivolto ad Associazioni Imprenditoriali del Commercio, Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni dei Consumatori, Camere di Commercio, Organizzazioni di Categoria, Ordini Professionali, Associazioni di Volontariato, Associazioni Culturali, Ricreative e del Tempo Libero, Enti di Formazione, ecc. Questi organismi potranno manifestare il loro interesse entro le ore 12:00 del 25/11/2022 con le modalità stabilite dall’avviso.

È in dirittura d’arrivo, infine, la redazione della “Relazione Esplicativa” richiesta dall’avviso Regionale. L’auspicio del Vice Presidente Antonio Pagliarulo referente in seno all’Ente Montano per l’attuazione del Distretto in collaborazione con l’Assessore Gaetano Spano e del R.U.P. Gesualdo Delisa, è di avere una ampia e qualificata adesione alla nascente nuova iniziativa

Le finalità

L’obiettivo strategico è quello di dotare il territorio del Vallo di Diano di una nuova “Infrastruttura Immateriale” a sostegno della competitività della filiera del “Commercio” e per il rilancio economico ed occupazione delle filiere caratterizzanti il comprensorio del Vallo di Diano. Clicca qui per la modulistica.