Devi arredare casa? Ecco gli errori da non commettere

Arredare casa è uno dei momenti più importanti della nostra vita. Spesso l’arredamento che acquistiamo per il nostro appartamento ci accompagnerà per lunghi anni. Ecco allora che è fondamentale non incappare in errori comuni e a volte banali.

Quello che leggerai è un elenco di dieci comuni sbagli che si fanno nell’arredare casa. Leggili tutti ed evitali. Vedrai che il risultato sarà una casa confortevole, accogliente e di gusto.

1 Avere fretta

Arredare casa richiede tempo e una visione d’insieme. Se avete fretta evita di farlo da te e rivolgiti ad un esperto. In caso contrario armati di tanta pazienza perché è necessario studiare tutto nei minimi dettagli, dalle dimensioni dell’appartamento ai colori.

Non avere fretta nell’arredare casa. Ci sono troppi elementi di cui devi tenere conto

2 Non avere uno stile per arredare casa

Hai uno stile preferito? Per favore, evita di accostare mobili a casaccio. Segui uno stile di arredo. Crea dei contrasti ma non passare senza senso dal moderno al classico.

3 Non tenere conto delle dimensioni dell’ambiente

Quando acquisti i mobili considera le dimensioni dell’ambiente. Non puoi certamente acquistare troppi mobili per riempirla, darai una sensazione di pesantezza. Magari puoi risovlere questo problema acquistando i mobili un poco per volta, ti servirà per renderti meglio conto di quando fermarti.

4 Scegli i colori delle pareti

Prima di posizionare i mobili dovrai pittare le pareti. Hai già idea di quali colori utilizzare? Il bianco è un classico, ma se proprio non vi piace cerca comunque di scegliere colori chiari che rendono l’appartamento più luminoso.

L’illuminazione è fondamentale. Soprattutto se si tratta di uno studio occhio a questo aspetto

5 Non tenere conto dell’illuminazione

Anche l’illuminazione è un dettaglio non da poco quando bisogna arredare casa. Bisogna tenerlo presente: l’arredamento non è tutto, la luce è fondamentale. Puoi anche posizionare più punti luce ma non sottovalutare questo aspetto per la tua casa.

6 Posizionare male i mobili

A questo punto hai le pareti pittate ed hai i mobili. Come posizionarli? Uno degli errori più frequenti quando bisogna arredare casa è di posizionare tutti i mobili contro le pareti. Non è la scelta giusta. Un mobile può e talvolta deve, essere schierato anche al centro della stanza.

7 Non prestare attenzione ai colori

Prima ti abbiamo parlato di stili. Quello che abbiamo detto vale anche per i colori. Il rischio in cui spesso ci si imbatte nell’arredare casa è di accostare troppi colori. Scegline un paio di base, poi gioca con il contrasto.

8 Inserire troppi oggetti quando devi arredare casa

Anche questo è un errore comune, inserire troppi elementi di arredo nella stessa stanza. Il caos è dietro l’angolo. Punta su pochi oggetti, magari particolari e su dei complementi d’arredo.

Le tende, come i tappeti vanno preventivati quando si arreda casa

9 Non tenere conto delle tende

Nell’arredare casa non dimenticare le tende. Può essere bello creare un contrasto con le pareti, ma ricorda che le tende hanno la loro importanza, quindi tienile in considerazione.

10 Dimenticare i propri bisogni quando devi arredare casa

Si, ora hai una stanza bella. I tuoi amici ti faranno certamente i complimenti. Ma è davvero adatta alle tue esigenze? Hai fatto le scelte giuste? Non dimenticare le tue necessità quando arredi la casa. Non per forza una casa deve essere chic, ma necessariamente dovrà essere pratica.