Servizi cimiteriali: Valle dell’Angelo pronto ad affidarlo a privati

Manifestazione d’interesse per trasferire i servizi cimiteriali. Il comune di Valle dell’Angelo, guidato dal sindaco Salvatore Angelo Iannuzzi, ha bisogno di affidare i servizi cimiteriali soprattutto per quanto riguarda l’espletamento di tumulazione, estumulazione e traslazione dei feretri.

Servizi cimiteriali: l’iniziativa del Comune di Valle dell’Angelo

La manifestazione d’interesse è stata pubblicata dal piccolissimo comune cilentano (poco meno di 250 il numero di abitanti) nei giorni scorsi.

L’affidamento è alquanto urgente per garantire tutti i servizi cimiteriali e anche il decoro del luogo attraverso l’ausilio di personale apposito.

Gli affidatari dovranno occuparsi dello scavo delle fosse per l’inumazione, dell’estumulazione delle salme dai loculi comunali e del controllo delle salme da estumulare e sistemare nell’ossario o in loculi appositi, in modo da fare ordine nel cimitero e poter ricavare anche nuovi spazi.

Cosa prevede il bando

Il servizio sarà affidato a chi potrà impiegare del personale dotato di appositi mezzi di protezione fisica e igienica. La quantificazione della terra effettivamente sbancata, invece, dovrà essere effettuata da un tecnico regolarmente iscritto nell’albo professionale.

In questo modo il piccolo comune cilentano, il più piccolo della Campania, sceglie di far gestire il servizio a terzi. Una necessità considerato che un centro di quelle dimensioni non ha personale a sufficienza per garantire un servizio adeguato nonostante gli sforzi profusi.