Pulire la lavatrice: 10 regole per evitare cattivi odori e batteri

La lavatrice è un elettrodomestico che tutti noi usiamo quasi ogni giorno, ma quante volte la puliamo veramente? Se non lo fai regolarmente, il tuo bucato può accumulare sporcizia, batteri e odori. Questo capita soprattutto se usi regolarmente detersivi in polvere, che possono lasciare depositi all’interno dell’elettrodomestico.

Fortunatamente, pulire la lavatrice è abbastanza semplice e non dovrebbe richiedere molto tempo. Ecco alcuni consigli su come farlo.

1. Rimuovere il filtro

Il filtro dovrebbe essere pulito ogni volta che fai il lavaggio. Tuttavia, se non lo fai spesso, dovresti comunque rimuoverlo e pulirlo ogni mese circa. Per farlo dovrai prima svitare il filtro dalla macchina. Se non riesci a farlo a mano, usa un cacciavite. Una volta svitato, dovresti essere in grado di tirarlo fuori facilmente.

2. Pulire il filtro

Il filtro della lavatrice può essere pulito con acqua e sapone. Se è particolarmente sporco, puoi anche usare un po’ di bicarbonato di sodio. Sciacqua bene il filtro sotto il rubinetto prima di rimetterlo nella lavatrice.

3. Pulire l’interno della lavatrice

L’interno della lavatrice può essere pulito con un detergente liquido o in polvere. Se usi un detergente liquido, assicurati di sciacquare bene la lavatrice prima di usarla nuovamente. Se usi un detergente in polvere, assicurati di seguire le istruzioni sulla confezione.

4. Pulire il tamburo

Valgono le regole che ti abbiamo elencato precedentemente, pulisci e lascia asciugare per bene il cestello. Aiutati con una spugna e risciacqua. Quando pulisci l’interno della lavatrice non dimenticare di pulire anche la guarnizione.

6. Pulire il tubo di scarico

Anche in questo caso puoi utilizzare un detergente e sciacquare con acqua.

7. Pulire la vaschetta

Ricordati che nella vaschetta dove inserisci il detersivo possono restare dei residui. Non preoccuparti. Smonta la vaschetta, mettila in una bacinella con 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e acqua calda e lascia in ammollo per circa venti minuti. Questo ci aiuterà a sbiancarla e pulirla.

Precauzioni prima di pulire la lavatrice

Pulire la lavatrice è un gioco da ragazzi ma fai attenzione: prima di fare queste operazioni stacca la spina. In questo caso non è un consiglio per risparmiare energia ma è per la tua sicurezza.