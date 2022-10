Caro energia: comune spegne le luci. «Siamo costretti per salvare le casse comunali»

Dopo Prignano Cilento ed Altavilla Silentina, anche un altro comune decide di spegnere le luci per far fronte al caro energia. Si tratta di Postiglione. Il sindaco Carmine Cennamo, in un’accorata lettera aperta ai cittadini, ha segnalato il problema della crisi energetica e annunciato le novità.

Postiglione spegne le luci per il caro energia: la nota del sindaco

«Nostro malgrado siamo costretti, al fine di salvaguardare le casse comunali, a ridurre i costi della nostra Comunità. – dice l’amministratore – Per poterlo fare abbiamo individuato, su suggerimento tecnico, la possibilità di diminuire i costi riducendo i punti luce del 33% in alcune zone del paese».

«Tali operazioni, seppur sperimentali e temporanee, dovrebbero consentire al contempo sia una sufficiente illuminazione sia un risparmio energetico», osserva il primo cittadino.

Le aree interessate

Cennamo precisa che le misure saranno oggetto di monitoraggio al fine di verificare l’efficacia della scelta. Qualora non dovesse servire a contenere il caro energia tutto tornerà come prima. Luci parzialmente spente, dunque, sulle seguenti strade:

– SP 60 fino a Piazza Europa;

– Viale Martiri Postiglionesi;

– Piazza A.Diaz;

– Zona Industriale;

– C.da Canneto;

– C.da Terzo di Mezzo;

– C.da Tempe;

– Via San Giorgio;

– Loc. Orto Don Ciccio;

– C.da Pescara;

– Via dei Mulini.

Il provvedimento entra in vigore già questa settimana.