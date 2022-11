Partito servizio scuolabus ad Agropoli: mancava da 15 anni

Dopo quindici anni torna per gli studenti di Agropoli il servizio scuolabus. I pullman che accompagneranno gli studenti a scuola sono partiti questa mattina. Sono tre i mezzi a disposizione. Serviranno i sei plessi scolastici che ospitano le scuole primarie e secondarie.

Servizio scuolabus ad Agropoli

Ottante le adesioni al servizio scuolabus curato dall’Agropoli Cilento Servizi. Sugli autobus presenti autisti ed accompagnatori per essere di ausilio ai piccoli studenti.

Il costo del trasporto varia in base all’Isee. Da 5001 a 10000, l’abbonamento mensile allo scuolabus costerà 20 euro; 100 euro quello annuale. Per il secondo figlio 10 euro al mese o 50 all’anno. Per chi ha un valore Isee fino a 20mila euro la tariffa è di 30 euro al mese e 150 euro l’anno; 15 euro al mese e 75 euro l’anno per il secondo figlio.

Oltre i 20mila euro lo scuolabus ad Agropoli costerà 40 euro al mese o 200 euro l’anno; 20 euro al mese e 100 l’anno per il secondo figlio. Il terzo figlio è sempre esente.

A volere fortemente l’istituzione dello scuolabus ad Agropoli l’assessore Emidio Cianciola.

Il commento

«Consapevoli che siamo in una fase sperimentale e che tutto è migliorabile, oggi abbiamo fatto un importante passo per favorire il diritto allo studio. Il servizio inoltre avrà ricadute positive anche su ambiente e viabilità, per il minor numero di veicoli circolanti». Così il sindaco Roberto Mutalipassi.