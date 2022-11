La Politica agricola comunitaria: Gal Cilento organizza ciclo di incontri

Prenderanno il via il prossimo 15 novembre, alle ore 18.00, presso la sede della Comunità montana Gelbison e Cervati, a Vallo della Lucania, gli incontri del Gal dedicati alla Politica Agricola Comunitaria. Questo il titolo dell’appuntamento: “Una nuova strategia di sviluppo locale – La politica agricola comunitaria. La voce delle comunità locali verso Europa 21-27”.

Politica agricola comunitaria: il programma dell’incontro

Ad aprire l’appuntamento i saluti del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, seguiranno quelli del presidente della Comunità montana Gelbison e Cervati, Carmine Laurito e del componente del cda del GAL Cilento Regeneratio, Giuseppe Scorza.

Interverranno: il coordinatore del GAL, Luca Cerretani, il progettista della Strategia di Sviluppo Locale 14-20 “I borghi della dieta mediterranea”, Claudio Aprea. Le conclusioni saranno affidate al presidente del GAL Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco.

Gli incontri saranno organizzati sulla base dei pilastri della nuova programmazione europea 2021/2027 e delle priorità intercettate dalla Regione Campania in materia di Sviluppo Rurale. Inoltre si terrà conto dei principi stabiliti dal PNRR e dalla transizione ecologica. Ciascun incontro tratterà un tema specifico volto a stimolare riflessioni e raccogliere spunti per la trattazione delle emergenze territoriali in base a fabbisogni reali.

Il commento

«A partire da martedì 15 novembre – afferma Gabriele De Marco, presidente del GAL Cilento Regeneratio – inizieremo un ciclo di incontri con le comunità locali. Si tratta di un percorso teso ad informare sugli indirizzi strategici relativi alla nuova programmazione europea 2021-2027 e alla Politica agricola comunitaria».