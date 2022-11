È originario del Vallo di Diano uno dei ricercatori più influenti al mondo. Lo conferma una ricerca di una Università Californiana.

Ricercatori più influenti: c’è Enrico Salvati

Il prestigioso riconoscimento va ad Enrico Salvati, 35 anni, giovane ingegnere, originario, come i suoi genitori, di Montesano Sulla Marcellana. Ad inserirlo tra i ricercatori più influenti al mondo l’Università di Stanford.

Chi è Enrico Salvati

Enrico Salvati è un ingegnere meccanico. La ricerca che lo ha fatto entrare nell’Olimpo dei ricercatori più citati è stata quella che si occupa della fatica dei materiali, ovvero sul loro deterioramento dopo sforzi ripetuti. Una questione economica, ma anche e soprattutto sociale, che può evitare infortuni e perdite di vita.

Il commento

«Mi piace evidenziare il fatto che anche in università medio piccole come quella di Udine ho trovato ottime opportunità per investire in ricerca, sia per l’organizzazione che per la possibilità di ottenere finanziamenti», dice Enrico Salvati.

La ricerca

La prestigiosa graduatoria è stata elaborata da un team di analisti della Stanford University (coordinati dal prof. John Ioannidis), utilizzando i dati bibliometrici estratti dal database Elsevier\Scopus su 22 settori scientifici e i relativi 176 sotto-settori. Buono il risultato anche dell’Università di Salerno, con diversi ricercatori in classifica.