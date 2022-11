Caro energia, Montecorice cambia orari di lavoro e fissa le regole

A causa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica già dalla fine del 2021, diversi Enti stanno adottando misure volte al risparmio energetico informando, tramite un vademecum, le buone pratiche da adottare per ridurre i costi e tenere sotto controllo gli sprechi.

In quest’ottica ha agito anche il Comune di Montecorice, amministrato dal sindaco Flavio Meola. In particolare, da palazzo di Città, rendono noto che verrà ridefinito l’orario di lavoro dei dipendenti comunali e la durata della prestazione per ogni lavoratore, quanto previsto dalla norma contrattuale.

Nuove disposizioni per l’orario lavorativo al Comune di Montecorice, ecco i dettagli

L’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. I seguenti orari entrano in vigore tenendo conto dell’ora solare e dunque fino al 31 marzo 2023 nel pieno rispetto delle 36 ore lavorative a settimana e della pausa di 30 minuti al termine delle prime 6 ore di lavoro.

Il Comune di Montecorice ha disposto che l’orario lavorativo da seguire è dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:00 per un totale di 30 ore. Il venerdì, invece, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per un totale di 6 ore lavorative.

Per quanto riguarda il personale in convenzione con altri Enti, il Comune di Montecorice prevede delle modifiche specifiche e quindi per il settore dell’Area Finanziaria

Il lunedì dalle 08:00 alle 14:00

Martedì e Mercoledì dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:00, così come nel weekend.

Per la dipendente dell’area UTC, l’orario seguirà il seguente schema:

Lunedì 09:00 12:00, per un totale di 3 ore e Martedì e Giovedì dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 16:00 per un totale di 15 ore.

Le regole di comportamento

Si ricorda, inoltre, a tutti i dipendenti comunali, di curare lo spegnimento dei pc, eccetto casi eccezionali di autorizzazione al lavoro agile o smart- working da remoto, che necessita l’utilizzo del drive.