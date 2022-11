Tenta di accoltellare operatore di una comunità tutelare: paura a Capaccio

Ferisce operatore di una struttura di accoglienza colpendolo con un fendente. È accaduto nella serata di ieri. Protagonista un giovane originario del Lazio, 17 anni, ospite della comunità tutelare.

Tenta di accoltellare un operatore: il caso

È accaduto intorno alle 18 a Capaccio Scalo. Gli operatori del centro avevano portato i ragazzi a fare una passeggiata nei pressi del parco La Collinetta quando, per cause da accertare, è scoppiato un parapiglia. Il giovane ha tentato di colpire l’uomo con un coltello. Per fortuna gli altri presenti hanno fermato il litigio.

Due persone sono rimaste ferite. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidata dal comandante Fabiola Garello e i sanitari del 118 che hanno prestato le necessarie cure ai coinvolti.

La denuncia

Per il giovane è scattata la denuncia per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. Addosso aveva anche droga, alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione.

L’episodio è avvenuto a più di una settimana di distanza dal tragico omicidio di via Tavernelle a Paestum e all’indomani del funerale della vittima.