Sussidi per utenze domestiche: riaperti i termini ad Agropoli

Sussidi per il pagamento di utenze domestiche e canoni di locazione ad Agropoli. Riaperti i termini per presentare le istanze. Basterà andare sul sito web istituzionale e trovare l’avviso pubblico che disciplina l’erogazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in condizioni di fragilità economica. Le risorse serviranno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (acqua — gas — luce — TARI). L’Ente ha a disposizione circa 75mila euro.

Sussidi per il pagamento di utenze domestiche: i beneficiari

Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un sussidio per utenze domestiche e canoni di locazione diversificato in relazione alla fascia di ISEE di appartenenza. L’importo massimo erogabile è di 500 euro. Nell’avviso sono specificate le modalità di presentazione dell’istanza, i requisiti e l’importo garantito in base al reddito.

Il commento

«Si tratta di fondi residui di un decreto legato all’emergenza Covid-19. Saranno utilizzati per aiutare le famiglie al pagamento di utenze domestiche, per l’erogazione di contributi diretti ai cittadini e per il pagamento del canone di locazione (per contratti legalmente registrati)», commentano da palazzo di città.

In virtù delle criticità legate al caro energia, l’amministrazione comunale ha voluto estendere i sussidi per il pagamento delle utenze domestiche anche al pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, fornitura idrica, oltre che della TARI, come previsto in passato.