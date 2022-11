Rapina al supermercato di Torrione, arrestato l’autore

Bandito solitario entra in un supermercato e commette una rapina nel quartiere Torrione, a Salerno. L’episodio intorno alle 14 di ieri.

Rapina in supermercato: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe entrato nell’attività di via Pietro del Pezzo con una mascherina e un cappellino. Nella mano impugnava una pistola. Dopo aver minacciato la cassiera si è fatto consegnare il denaro presente in cassa in quel momento. Circa 400 euro il bottino. Dopo aver commesso la rapina nel supermercato è fuggito a piedi, dileguandosi tra i palazzi e facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini, ascoltato i dipendenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

È bastato poco ai militari per individuare l’autore della rapina in supermercato. Grazie alle testimonianze acquisite e ai video, infatti, gli uomini della Benemerita hanno riconosciuto l’uomo e lo hanno raggiunto sul luogo di lavoro.

Si tratta di un pizzaiolo, G.D. La perquisizione presso l’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare la pistola. Un’arma a salve, ma priva del tappo rosso. Rinvenuta anche parte della refurtiva della rapina nel supermercato.

Un’operazione lampo da parte dei Carabinieri che in poco tempo sono riusciti ad individuare l’autore del gesto.