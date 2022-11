Meteo del weekend: perturbazioni in arrivo

L’ottobre caldo è ormai alle spalle, dobbiamo abituarci all’arrivo del freddo e del tempo tipico del periodo autunnale. Dopo qualche giorno di sole, infatti, nel weekend torna il maltempo, meteo, quindi, tutt’altro che favorevole.

Le previsioni meteo per il weekend dall’11 al 13 novembre

Il campo di alta pressione che sta garantendo stabilità sul nostro territorio è destinato a salutarci a causa dell’arrivo di una perturbazione da Est. Peggiorano le condizioni meteo nel weekend e calano anche le temperature.

Vediamo allora nel dettaglio le previsioni.

Il meteo giorno per giorno

Venerdì 11 novembre 2022 tempo ancora soleggiato con nubi in aumento nelle aree montane. Venti di grecale, temperature tra i 21 e i 23 gradi.

Sabato 12 novembre, invece, avremo cieli nuvolosi con possibilità di piogge al mattino. Tempo asciutto in serata, venti moderati. In leggero calo le temperature, tra i 19 e i 21 gradi. Nelle prime ore del mattino o in serata, però, il calo sarà più sensibile.

Domenica 13 novembre registriamo l’ingresso di area secca che porterà ancora possibili piogge deboli al mattino con miglioramenti nel corso della giornata. Il meteo del weekend ci racconta di venti deboli, mare poco mosso e colonnina del termometro che si assesterà tra i 15 e i 18 gradi.

Passato il weekend, per l’inizio della prossima settimana i meteorologi prevedono una situazione di instabilità con pioggia alternate a schiarite. Temperature stabili.

Il calendario lunare

Il calendario lunare ci dice che questo è il periodo giusto per fare una dieta, curare la pelle o sottoporsi a trattamenti medici. Agli amanti del giardinaggio si consiglia di evitare la raccolta della frutta, ma dedicate il vostro tempo ad innaffiare o tagliare l’erba. In casa è il periodo giusto per il bucato. In questi giorni noterete una maggiore facilità nel rimuovere macchie ostili. Risparmierete sullo smacchiatore.