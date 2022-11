Come far passare la cervicale? I rimedi della nonna sono infallibili

La cervicale ti affligge? È un problema davvero comune che è difficile da superare. Spesso, poi, si ripete con frequenza, quindi è meglio non fare uso prolungato di farmaci. Potrebbe essere utile, allora, ricorrere a qualche vecchio rimedio della nonna per far passare la cervicale.

Del resto hanno sempre funzionato e talvolta riescono là dove la scienza non arriva.

Cos’è la cervicale

Ma prima di vedere come far passare la cervicale cerchiamo di capire di cosa si tratta. La cervicalgia è un’infiammazione che colpisce le vertebre superiori della colonna vertebrale. Quelle che sostengono testa e collo. Provoca una sensazione dolorosa e fastidiosa, accompagnata da rigidità, mal di testa, vertigini e talvolta anche nausea.

Solitamente a provocare la cervicale può essere un colpo di freddo o una posizione sbagliata.

Le cause

Prima di vedere come far passare la cervicale cerchiamo proprio di comprendere le cause in modo da evitarle:

Una postura scorretta delle spalle e del collo

Un colpo di freddo

La rigidità muscolare

Uno stile di vita sbagliato che può provocare danni a collo o spalle

Stress

Contratture e tensione alle spalle

Rigidità muscolare

Come far passare la cervicale

A questo punto vediamo come far passare la cervicale. La soluzione più semplice è quella di prendere un antinfiammatorio ma se il problema ti colpisce sovente allora scegli un’alta soluzione. Meglio non fare uso prolungato di farmaci. Poi ricorda: niente è più efficace di un periodo di riposo.

1. Fai un massaggio

Un sistema utile a risolvere i problemi è rappresentato dal massaggio, utilizzando oli essenziali. L’olio di arnica ad esempio, così come altri prodotti con effetto riscaldante, può essere un rimedio efficacissimo per far passare la cervicale. C’è anche un mix specifico tra le vecchie ricette della nonna: mescola olio essenziale di basilico, olio di rosmarino e lavanda. Diluisci il tutto con 30 ml di olio vegetale e fatti praticare un massaggio. Quanto avrai terminato tieni al caldo la parte con un panno caldo. Semplice no?

2. Usa un cuscino di semi

Una soluzione un po’ meno semplice da attuare è quella di procurarsi un cuscino di semi. Acquistatene uno se il problema si presenta spesso. Questi cuscini possono essere riscaldati nel forno, poi potete passarli sulla zona infiammata e attendere che si assorba il calore. Questo è un altro modo per far passare la cervicale. Dove trovare un cuscino di semi? Se vi risulta difficile andrà bene anche un asciugamano con acqua bollente.

3. I sali di Epson per far passare la cervicale

Più che la nonna sono gli antichi a segnalarci questo metodo per far passare la cervicale. Usa i Sali di Epson, ovvero grani di solfato di magnesio. Questi rilassano la muscolatura e ti aiutano a ridurre l’infiammazione.

4. Gel o ghiaccio

Se il dolore è intenso e proprio non riusciamo a muoverci allora il calore servirà a poco. Sembrerà strano ma potrete utilizzare la soluzione opposta: il freddo. Scegli del gel all’arnica, aiuterà a sfiammare l’articolazione. Puoi anche fare un impacco col ghiaccio. Attento però a non esagerare.

Sei riuscito a far passare la cervicale? Non ringraziarci, tutto merito della nonna!