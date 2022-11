Vuoi combattere il mal di gola? Ecco dei rimedi naturali

Il freddo è arrivato, siamo nel pieno dell’autunno, le temperature sono calate e iniziamo anche a dover fare i conti con i malanni di stagione. Tra i più diffusi e fastidiosi c’è il mal di gola. Non a caso in tv fioccano le pubblicità di prodotti più o meno utili per risolvere questo problema: colluttori, pastiglie, nebulizzatori. C’è di tutto.

Rimedi per combattere il mal di gola

Ma stai tranquillo, ci sono anche rimedi naturali per combattere il mal di gola senza farmaci o utilizzandoli in maniera parsimoniosa.. Vediamoli insieme.

Se proprio vuoi prendere farmaci per curare il mal di gola utilizza il paracetamolo. È la soluzione migliore per mitigare il dolore alla gola, per gli adulti come per i bambini. Ma attenzione: non superare mai la dose consigliata e per ogni dubbio parla con il tuo medico.

L’antibiotico può essere utilizzato ma soltanto in casi limitati come le infezioni batteriche. Però ricorda che soltanto una piccola percentuale dei mal di gola sono dovuti ad infezioni. In tutti gli altri casi si tratta di semplici malanni di stagione.

Il miele

Alzi la mano chi non ha sentito la propria nonna parlare del miele per combattere il mal di gola. È uno strumento naturale la cui efficacia è stata confermata anche da studi scientifici. Il motivo è semplice: ha proprietà antibatteriche che inibiscono la moltiplicazione dei batteri. Quindi: miele in quantità. Anche la curcuma ha efficacia e se unito al miele e ai chiodi di garofano rafforzerà le tue difese immunitarie.

Bevi molto e idrata la gola

Per combattere in modo naturale il mal di gola bevi molto. La tua gola ha bisogno di essere idratata. Sia le bevande calde che quelle fredde aiutano la guarigione. Puoi anche fre dei gargarismi e garantire un’adeguata umidificazione all’ambiente. Anche le caramelle possono dare sollievo perché ci permettono di produrre saliva che ha un effetto emolliente sulle mucose.

La liquirizia

Se il miele è un prodotto specifico per combattere il mal di gola, la liquirizia lo sarà di meno ma risulta comunque efficace per dare sollievo. Si può masticare la radice di liquirizia o assumere un decotto che può avere anche effetti istantanei.

La vitamina C

Non si tratta di un rimedio specifico per combattere il mal di gola. La Vitamina C, infatti, va utilizzata per ogni malanno di stagione. Mangia degli agrumi, spremi un po’ di limone nell’acqua oppure chiedi qualche integratore in farmacia. Ma madre natura di prodotti contenenti vitamina C ne ha fatti già tanti senza bisogno di acquistare altro!

Parla poco se vuoi combattere il mal di gola

Evita il karaoke. Se hai mal di gola e lo vuoi curare allora parlare troppo o cantare potrebbero solo peggiorare la situazione.

Non fumare

Fumare fa male, questo lo sappiamo tutti. Se hai mal di gola e vuoi combatterlo allora avrai un motivo in più per smettere.

Non prendere freddo

Non prendere freddo e proteggi il collo e la gola. Quando avverti questo malanno di stagione puoi utilizzare una sciarpa o un foulard. O resta sotto le coperte.