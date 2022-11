Un polo universitario a Sapri: accordo con l’Unitelma Sapienza

Un polo universitario a Sapri dove saranno garantiti percorsi di studio per gli studenti relativi a cinque importanti aree. La giunta comunale, con a capo il sindaco Antonio Gentile, ha avviato la procedura per stipulare una convenzione con l’Unitelma Sapienza. Si tratta di una università telematica controllata da un consorzio che ha come socio di maggioranza l’Università La Sapienza di Roma.

Polo universitario a Sapri: l’iniziativa

Grazie alla collaborazione del consigliere comunale Bruno Zappia e all’intermediazione del professore Marco Cilento si è arrivati ad offrire questa importante opportunità per i giovani di Sapri e dei comuni limitrofi. Questi avranno la possibilità di seguire corsi universitari senza lasciare il loro territorio.

La proposta era allo studio da alcuni mesi. In base agli accordi l’Ente si impegnerà a mettere a disposizione gratuitamente i locali per il Polo Universitario, la strumentazione tecnologica e informatica e ad istituire uno sportello di segreteria.

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale dii via Sapienza. Sarà possibile seguire corsi di studio nelle seguenti aree: giuridica, economica, informatica, psicologia e archeologia.

Il commento

“Siamo orgogliosi dell’obiettivo raggiunto e siamo già al lavoro per essere attivi al più presto possibile garantendo, soprattutto ai nostri giovani, l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio culturale senza per forza lasciare la nostra amata Città”. Questo il commento dell’assessore alla Cultura e al Turismo Amalia Morabito sul polo universitario che nascerà a Sapri.