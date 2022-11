Turismo, ad Eboli un corso per la gestione di una struttura extralberghiera

Opportunità di sviluppo e di crescita imprenditoriale. Buone nuove per il settore turistico.

In un momento storico complicato in cui il numero delle attività commerciali che abbassano la saracinesca supera di gran lunga il numero delle attività che, al contrario, portano avanti con coraggio e ambizione i propri progetti imprenditorali, c’è chi si impegna per il territorio e fa la differenza.

Settore turistico, le iniziative dell’associazione Gattapone

E’ il caso dell’associazione APS Gattapone, sita nel centro storico di Eboli, che ha avviato il “Corso sull’avvio e gestione di una struttura extra alberghiera”.

Il corso, organizzato in collaborazione con la Pro Loco Eboli e con il patrocinio del Co.PISA -Consorzio Pro loco Salerno, sarà tenuto dal professor Raffaele Palumbo, uno dei maggiori esperti italiani di Scienze del Turismo e Management delle Imprese Turistiche e docente in varie università italiane di Legislazione Turistica e Economia e Gestione Turistica. È rivolto a tutti coloro che intendono avviare un’attività ricettiva extra alberghiera, come bed and breakfast, casa vacanze, affittacamere, agriturismo e albergo diffuso.

Il commento

“Passo dopo passo il professore Palumbo aiuterà a capire la legislazione nazionale e delle varie regioni, tutte le autorizzazioni, la modulistica, le comunicazioni, il regime fiscale, i requisiti oggettivi e soggettivi degli alloggi e dei gestori, la promozione pubblicitaria e le varie opportunità che ci sono intorno a questo tipo di attività”, spiega l’architetto Francesca Spera dell’APS Gattapone.

“La lezione introduttiva ha visto i saluti del Presidente della Proloco avvocato Enrico Tortolani. Sono seguiti i saluti di Donato Santimone, in doppia veste di Presidente della Confcommercio Eboli e direttore di una struttura alberghiera. In ultimo l’intervento di Donato Guercio, capo staff del Sindaco – si legge in una nota diramata agli organi di stampa -. Alle prossime lezioni saranno invitati a partecipare anche i funzionari degli uffici comunali preposti al ricevimento delle istanze autorizzative come il SUAP e l’Ufficio Tecnico, affinche’ le richieste e le problematiche possano trovare soluzioni condivise”.

Il corso si articolerà in 10 lezioni 3 volte a settimana e si terrà da lunedì 14 novembre dalle ore 17 alle 20 presso l’associazione Gattapone, Via Sant’Angelo, 3/Piazza Porta Dogana, Centro storico di Eboli (per chi viene in auto si consiglia il parcheggio in Piazza Santi Cosma e Damiano).