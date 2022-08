San Mauro La Bruca: ex asilo gratuitamente a privati per avviare nuova attività

SAN MAURO LA BRUCA. Un partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione dell’ex asilo di via Montessori. Lo stesso sarà ceduto per 5 anni in comodato gratuito per l’apertura di un’attività ricettiva e di ristorazione.

Questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, che punta così ad offrire la possibilità di aprire una nuova attività sul territorio in una struttura ampia e oggetto di riqualificazione, senza aggravi di costi dettati dal pagamento del canone di locazione.

Il Comune di San Mauro La Bruca ha ottenuto già fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che destinerà all’adeguamento dell’ex asilo. L’assegnazione del contributo, per 117mila euro circa, era finalizzato proprio a recuperare edifici da destinare poi a privati per avviare nuove attività.

Ora è stata pubblica la manifestazione di interesse per valutare la presenza di privati che vogliano collaborare avviando un partenariato con l’Ente finalizzato a ristrutturare l’immobile per poi avviare l’attività.