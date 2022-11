I dinosauri pronti a popolare “La Collinetta” di Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum sarà possibile fare un passo indietro nella storia di milioni di anni. Non solo templi, quindi, ma anche… i dinosauri del “World of dinosaurs”, l’esposizione ideata dalla Wonderworld Entertainement e organizzata da Start Innova in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e l’Associazione Hermes, nell’ambito del progetto di promozione “Parcoscenico”.

Dinosauri pronti ad invadere Capaccio, l’iniziativa

La mostra, che già grande successo ha avuto in giro per il mondo, sarà inaugurata nel mese di dicembre e sarà visitabile fino all’autunno del 2023. L’obiettivo degli organizzatori è ricreare un suggestivo scenario giurassico nel pieno del centro urbano. Location il Parco Cittadino “La Collinetta”.

Sarà possibile vedere esemplari preistorici riprodotti in dimensioni naturali e con le voci e i suoni di un passato molto lontano.

Cosa si potrà vedere

Le ricostruzioni dei dinosauri, realistiche e curate nei minimi dettagli, sono state realizzate da una delle più importanti aziende di progettazione e allestimento di parchi tematici e musei in Europa, in collaborazione con un team di paleontologi.

Tutti i visitatori potranno osservare da vicino e toccare con mano i dinosauri. Il tutto nel contesto delle routine quotidiana. Si guiderà sotto gli occhi feroci del Tyrannosaurus Rex lungo 8 metri o si andrà a scuola salutando il Triceratops del peso di 2 tonnellate insieme ai suoi piccoli; il Diplodocus lungo 30 metri, invece, scruterà la città dall’alto.

Ad arricchire l’esposizione, un importante apparato didattico di pannelli informativi e visite guidate. Inoltre laboratori diversificati per fasce di età ed escursioni sul territorio per scuole e famiglie.